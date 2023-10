Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Nel Pd c’è tanto da cambiare. Ma non si cambia in un mese e non basta un cambio di leadership, di segretario o segretaria. Non è solo un discorso di cambio di leadership, ma il cambiamento si deve avvertire in tutto il Paese, va costruita una nuova classe dirigente”. Così Elly Schlein a Sky Tg24 nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’.