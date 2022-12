Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic (Adnkronos) – Elly anti Giorgia? “Io non ho mai interpretato nulla come contro, ma per qualcosa di diverso. E’ chiaro che di una premier donna che non aiuta altre donne non ce ne facciamo nulla”. Lo ha detto Elly Schlein a ‘Mezz’ora in più’.