Pd: Schlein, ‘armocromista? lette tante fake news’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Sulla vicenda dell’armocromista “si è scritto tanto, anche un sacco di fake news. Ho letto di camicie di 2.500 euro di Dior che in realtà erano scontate a 82 euro sulla rete. Quella è un amica a cui quando devi fare un servizio con Vogue e rifiuti di mettere i vestiti griffati che ti offrono… No, non mi sono pentita dell’intervista. Io non devo andare dove già mi conoscono e sanno che possono fidarsi di quello che faccio. Noi dobbiamo come Pd ricostruire la credibilità presso mondi che non ci hanno piu’ guardato. E’ sbagliato pensare che alcune riviste siano lette soltanto dall’elite del Paese. La moda è politica”. Così Elly Schlein a Otto e mezzo su La7.