Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb (Adnkronos) – Perché votare Schlein e non Bonaccini? “Non è più tempo di una ordinaria, per quanto buona, amministrazione o di un Pd già visto ma di una rottura. Bisogna ammettere la verità, gli sbagli, ricostruire una credibilità e non c’è credibilità se a portare avanti quelle idee sono le stesse persone”. Lo ha detto Elly Schlein a Agorà, su Raitre.