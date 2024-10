Pd: Schlein-Braga, ‘buon lavoro a Letta, grazie per quanto fatto in questi anni

1 Ottobre 2024

Roma, 1 ott. Adnkronos) – “Un augurio di buon lavoro a Enrico Letta per il nuovo prestigioso incarico universitario. E un ringraziamento per quanto fatto di questi anni per il partito e per il gruppo parlamentare del Pd alla Camera”. Così Elly Schlein, deputata e Segretaria del Pd, e Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“La sua esperienza internazionale, la sua visione aperta e lungimirante sull’Europa ci ha aiutato a capire dinamiche e prospettive del continente anche attraverso il rapporto sul Mercato unico, che dà indicazioni importanti su come proseguire nella strada di una integrazione europea più giusta, verso un futuro sostenibile e di prosperità per tutti i cittadini dell’Ue. Siamo certi di poter contare ancora sul suo sostegno alla costruzione di una nuova sinistra europea”.