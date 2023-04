Pd: Schlein, ‘c’è alternativa a destra, in nuovo Pd al centro lavoro, sanità, scuola e clima’**

Aprile 29, 2023

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “C’è una maggioranza che non è neanche in grado di assicurare i suoi larghi numeri in Parlamento per far passare un documento fondamentale con il Def. Noi siamo qui a dare il senso che c’è un’alternativa. C’è un nuovo Pd che mettere al centro il lavoro di dignità, non precario e povere, la sanità, la scuola e il clima come sanno bene le nuove generazioni che sono anche stamattina qui con noi. Continueremo a insistere per un futuro migliore”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a un’iniziativa elettorale a Novi Ligure.