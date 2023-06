Pd: Schlein, ‘cifra del partito sia pluralità, non limite ma elemento di forza’

Giugno 17, 2023

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Su questi temi abbiamo la possibilità di cogliere e valorizzare le nostre differenze e la pluralità. Sono convinta che questa debba essere la cifra del partito, guai ad andare verso una personalizzazione. Non dobbiamo perdere gli elementi di pluralità, ma attenzione a essere capaci di non farli emergere come limiti o debolezze ma come elementi di forza. Su lavoro, sanità, scuola, Pnnr e autonomia differenziata siamo compatti e uniti e come tali dobbiamo chiedere di mobilitarsi al Paese”. Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento al seminario sul Pd a Bologna ‘Ritorno al futuro’.