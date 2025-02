Pd: Schlein con lavoratori Contacts Network, ‘stracciato contratto, governo complice’**

7 Febbraio 2025

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Siamo a Taranto insieme a lavoratrici e lavoratori della Contacts Network che hanno subito un’ingiustizia. L’azienda ha deciso di uscire dal contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni. Vuol dire un passo indietro di 15 anni, 400 euro in meno in busta paga, permessi dimezzati, cancellazione della malattia. Un settore che impiega 80mial persone in tutta Italia e 5000 solo in questo territorio. E tutto questo accade con la copertura del governo Meloni che aumenta la precarietà e cancella la rappresentanza”. Lo dice Elly Schlein in collegamento con L’aria che Tira su LA7.

“Contrariamente a quanto dice la propaganda della destra, la nostra proposta sul salario minimo dice che sotto i 9 euro è sfruttamento e che in ogni settore la retribuzione minima può essere solo quella prevista dai contratti sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi e non dai contratti pirati che poi il governo Meloni dice che valgono tanto quanto quelli dei sindacati maggiori”.