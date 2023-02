Pd: Schlein, ‘con M5S punti di contatto importanti’

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – “Non voglio tirare per la giacchetta nessuno. Si parte dai temi. Ci sono punti di contatto importanti con il M5S a partire dalla difesa del reddito di cittadinanza e dalla battaglia per il salario minimo” e “ho sentito che si aspetta l’esito del congresso per capire come rapportarsi con noi. Vengo da un percorso che ha lavorato i alcune realtà come Bologna e Napoli, dove sono state costruite alleanze sui temi. E da un’area che ha sofferto molto la rottura di quest’asse”. Così Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, in un’intervista oggi su Il fatto Quotidiano.

Schlein apre anche a Ultima Generazione. Il dialogo, dice, “è possibile con loro e con tutte le mobilitazioni ecologiste. Si può non essere d’accordo sul metodo ma non si può guardare il dito anziché la luna”.