Pd: Schlein, ‘con M5S su Ucraina distanze siderali ma su precarità no’

Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Con i 5 Stelle ci sono distanze siderali sull’Ucraina ma non sul precarieto. Se Calenda mi invitasse a un’iniziativa, io ci andrei ma non cambio idea sul sindaco d’Italia”. Così Elly Schlein in Direzione Pd.