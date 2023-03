Pd: Schlein ‘confronto interno sereno’, ma minoranza in fibrillazione (3)**

Marzo 23, 2023

(Adnkronos) – La riunione sabato di Bonaccini con i parlamentari che lo hanno sostenuto sarà via zoom. Si è atteso di convocarla, si spiega, anche per evitare la contrapposizione ‘maggioranza/minoranza’ nell’ottica della gestione unitaria che si tenta di costruire. Ma, si osserva tra i parlamentari ‘bonacciniani’, “non è con il ‘prendere o lasciare’ che si può costruire insieme qualcosa di condiviso”. C’è il rischio che salti tutto? “Il rischio c’è ed è la maggioranza, se vuole solo imporre sue decisioni, a metterlo in discussione. Così che gestione unitaria sarebbe?”.