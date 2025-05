Pd: Schlein, ‘congresso? Si parla spesso di cose che non ho detto, né pensato…’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Congresso anticipato? Si parla molto spesso cose che però non ho pensato, non ho detto io. Noi siamo molto concentrati in questo momento sulla campagna referendaria per cercare di mobilitare il più persone possibile ad andare a votare. Io solo questa settimana sarò ad Assisi, a Ravenna, sarò naturalmente anche a Genova accanto a Silvia Salis che sta facendo una campagna strepitosa, come tutti i nostri candidati sindaci. Noi siamo concentrati su questo e avremo poi avanti anche delle sfide regionali importanti. Quindi io sono concentrata con tutto il partito su questi obiettivi e ce n’è uno che li raccoglie tutti, cioè l’idea di costruire un’alternativa a questa destra perché non condividiamo le sue politiche”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.