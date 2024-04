Pd: Schlein, ‘continueremo a tessere alleanze, non è remissività ma responsabilità’

21 Aprile 2024

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “Continueremo a lavorare per tessere con altre forze alleanze. Questa ostinazione di metterci al servizio di una prospettiva più alta non deve mai essere interpretata come remissività o buonismo, non porgere l’altra guancia, ma senso di responsabilità”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.