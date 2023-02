Pd: Schlein, ‘disuguaglianze, lavoro e clima le priorità’

Febbraio 27, 2023

Roma, 26 feb (Adnkronos) – “Le priorità sono il contrasto a ogni forma di disuguaglianza, il diritto a un lavoro dignitoso, la necessità di affrontare con massima urgenza l’emergenza climatica. Dobbiamo ricostruire fiducia là dove s’è spezzata”. Lo ha detto Elly Schlein.

“E dobbiamo iniziare difendendo la dignità del lavoro; la scuola pubblica, nel momento in cui il governo tace di fronte ad aggressioni squadriste davanti alle scuole. Faremo le barricate contro ogni taglio della sanità pubblica, universalistica. Saremo al fianco di chi lotta per la giustizia climatica, accanto a quella sociale. Lavoreremo per una vera, profonda conversione ecologica” e “non ci daremo pace finché non avremo posto un limite alla precarietà”, ha aggiunto la segretaria dem.