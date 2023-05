Pd: Schlein, ‘è normale trovare contestazioni, ho vinto il Congresso per questo’

Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag (Adnkronos) – “E’ normale che il Pd che torna nei luoghi del conflitto trovi il conflitto. A Roma mi hanno invitato i ragazzi che erano in tenda davanti all’università, sono andata e abbiamo iniziato una discussione. Sono arrivati due ragazzi che non erano d’accordo sul fatto che c’era il Pd perché il Pd non ha fatto abbastanza. Io ho vinto un Congresso proprio perché il Pd non ha fatto abbastanza, altrimenti una come me non l’avrebbe mai vinto. Ma sono qui per dire che ora inizia una storia nuova”. Lo ha detto Elly Schlein al Festival dell’economia.