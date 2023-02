Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb (Adnkronos) – “Non seguo il calcio, sono una grande tifosa della nazionale. Sono stata parte della Nazionale parlamentari femminile, ci divertivamo parecchio. Io giochicchio, di solito centravanti, punta, ma mi trovo meglio in un ruolo in bisogna correre. Non sono mai stata milanista, anche se da piccolina ero attratta da Gullit”. Lo ha detto Elly Schlein a un giorno da pecora.