Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Non dovrete mai convincermi che la segretaria non basta da sola. Lo so e lo pratico quotidianamente. Siamo in un’epoca di volto e parole del leader, ma io all’opposto credo nel gioco di squadra”. Così Elly Schlein in Direzione Pd,