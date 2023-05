Pd: Schlein in video con eurodeputati, gruppo per no uso fondi Pnrr per armi**

Maggio 30, 2023

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Brando Benifei è stato confermato capodelegazione del Pd in Ue per acclamazione nel corso del videocollegamento, oggi pomeriggio, degli eurodeputati con la segretaria Elly Schlein. Incontro previsto fino a stamattina in presenza, ma la segretaria ha deciso di restare a Roma per concentrarsi da vicino sulle questioni interne dem dopo la sconfitta di ieri ai ballottaggi.

Un argomento che, a quanto si riferisce, è entrato anche nel confronto con i deputati europei. Schlein ha ribadito che si è trattato di una sconfitta importante ma -avrebbe assicurato la segretaria, si spiega- siamo molto determinati nel percorso verso le europee- con proposte concrete sui problemi veri delle persone e sulla visione di Europa. Ci sono tante cose che ci tengono insieme e su cui costruire una prospettiva di crescita.

Inoltre, a quanto apprende l’Adnkronos, il gruppo si sarebbe ritrovato tutto d’accordo su uno dei temi clou all’ordine del giorno della riunione con Schlein: ovvero il piano Asap (Act in Support of Ammunition Production) della commissione Ue per incrementare la produzione di armamenti e sul quale si esprimerà il Parlamento europeo. A quanto si riferisce, gli eurodeputati dem hanno ribadito il sostegno all’Ucraina che prevede anche l’invio di armi, ma dicendosi contrari all’uso dei fondi Pnrr e di coesione per incrementare gli armamenti. “Su questo -si spiega- abbiamo presentato degli emendamenti. Emendamenti sostenuti dal gruppo Socialisti e democratici”.