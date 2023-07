Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Io non so se possa essere accusato di massimalismo il 75 per cento degli italiani che è a favore del salario minimo. Io non lo credo. Così come non credo lo sia l’aumento delle risorse della sanità pubblica. Noi teniamo insieme la battaglia per i diritti civili a quella per i diritti sociali”. Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.