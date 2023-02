Pd: Schlein, ‘Meloni più preoccupata da me, Renzi difficile che mi voti’

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb (Adnkronos) – “Se votasse Conte? Non lo so, ma dubito. E Meloni? Dipende da chi la preoccupa di più, spero io. Renzi? Non essendo mai stata renziana ritengo difficile che voti per me”. Lo ha detto Elly Schlein a Un giorno da pecora.