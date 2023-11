Pd: Schlein, ‘mia missione no togliere voti a altre opposizioni ma recuperare astensionismo’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Io non ho mai creduto che la mia missione fosse quella di litigarmi i voti con le altre opposizioni, l’avversario è la destra. La mia missione è ridare credibilità e slancio al Pd”. Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7. E se M5S andrà benissimo alle europee? “Io mi occupo di far andare benissimo il Pd… Il mio lavoro non è togliere voti alle atre opposizioni ma recuperare voti dall’astensionismo”.