Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott (Adnkronos) – “Mai indugiare in polemiche o distinguo perché sentiamo che la nostra gente ci chiede uno sforzo per convergenze su temi puntuali, concreti. Non ci interessa competere per uno zero virgola nel prossimo sondaggio, ma parlare con il 50 e passa di italiani che non vanno più a votare”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.