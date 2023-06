Giugno 8, 2023

Roma, 08 giu. – (Adnkronos) – Nei gruppi parlamentari “abbiamo due capi espressione della maggioranza, era giusto avere due vicari che non hanno votato me al congresso. Questo ha portato altre modifiche basate sul pluralismo, chi ha avuto risultati all’estero, chi con altre liste che si sono presentate con noi, in modo che tutti possano portare un contributo e essere valorizzati nel contributo che portano”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.