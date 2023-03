Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Vogliamo un partito aperto e accogliente, in cui nessuno si senta più padrone delle tessere, dei circoli o delle persone. Bisognerà lavorarci” e “la nostra attenzione sarà massima in ogni territorio dove non saranno rispettate le regole che ci siamo dati”. Così la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.