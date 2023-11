Pd: Schlein, ‘no tagli sanità, per Meloni chi è ricco salta la fila’**

Novembre 11, 2023

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Basta con le bugie. Tagliano la sanità pubblica. Dobbiamo continuare a migliorare il sistema della sanità pubblica perchè Meloni non ci ha mai creduto, per Meloni chi è ricco salta la fila e noi non ci stiamo”. Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd.