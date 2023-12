Pd: Schlein, ‘non abbiamo rinunciato alle primarie’

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Non è vero” che nel Pd si sta rinunciando alle primarie: “Noi non stiamo imponendo nulla ai territori, nessuna candidatura dall’alto né metodo per sceglierla. E non c’è nessuna archiviazione delle primarie, anzi continuano a essere uno strumento importante dove lo scelgono i territori, come è successo a Lecce”. Lo assicura la segretaria del Pd Elly Schlein, in una intervista al Corriere della Sera.

Sui sondaggi che vedono il suo partito sotto il 22% alle Europee, “non siamo appassionati di asticelle – dice la leader dem -, la percentuale che vorrei contribuissimo a far crescere è quella di chi vota, perché siamo molto preoccupati per il fatto che alle ultime elezioni politiche abbiamo toccato il punto minimo di partecipazione al voto nella storia della Repubblica. È quella l’asticella che ci interessa. Noi comunque ce la possiamo giocare visto che siamo a 8 punti di distacco rispetto a FdI”.

Quanto alle critiche per le alleanze con il M5S di Giuseppe Conte a livello locale, “noi non abbiamo mai pensato di fare delle alleanze in provetta secondo uno schema fisso. Noi stiamo accompagnando e sostenendo i territori: laddove si riesce ad allargare il più possibile una coalizione attorno a un progetto coerente per quella città o quella regione noi diamo tutto il nostro supporto. Io sono convinta che con le altre forze di opposizione ci siano più punti che ci uniscono di quanti ci dividano. Ho questa convinzione e non me la toglieranno”, conclude Schlein.