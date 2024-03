Pd: Schlein, ‘non demordo, alleanza di tutte le opposizioni per battere la destra’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Io non demordo”, “’alleanza fra tutte le forze d’opposizione è un percorso avviato, sono sicura che ce la faremo”. Lo dice Elly Schlein a ‘Repubblica’. “Sono sempre stata convinta che ai cittadini — a qualunque latitudine — interessino le cose concrete, in grado di offrire risposte ai loro bisogni. Ed è su queste che, anche qui in Italia, riusciremo a costruire l’alternativa alle destre, in vista delle prossime scadenze elettorali: una coalizione che si confronta e si unisce attorno a un progetto comune e a candidature credibili, diventando competitiva ovunque”, spiega la segretaria del Pd.

In Abruzzo “ci siamo giocati la partita, divisi non sarebbe accaduto. Il dibattito per una volta è che il centrosinistra ha perso perché ha preso meno voti, non perché si è spaccato. Ci indica la direzione, spronandoci a insistere”, sottolinea ancora Schlein. Ha sentito Conte? Cosa vi siete detti? “Proprio oggi pomeriggio, abbiamo tanto su cui lavorare. L’ho detto e ripetuto: noi siamo testardamente unitari”, risponde la leader dem.

Quindi c’è spazio per tutti, anche per il centro di Renzi, oltre che per Azione e +Europa? “Noi ci rivolgiamo a tutte le forze che si oppongono al governo Meloni: è un fatto matematico, prima ancora che politico”, dice Schlein.