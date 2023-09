Settembre 30, 2023

Agrigento, 30 set. (Adnkronos) – “Non perderemo, come Pd, un minuto in polemiche con altre forze di opposizione, non ci interessa competere con loro per lo zero virgola, ma ci interessa riconquistare la fiducia di quel 50 per cento di cittadini che non vanno a votare”. Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein alla chiusura della Festa dell’Unità regionale del Pd di Agrigento.