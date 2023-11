Pd: Schlein, ‘nostra responsabilità costruire alternativa’**

Novembre 11, 2023

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Siamo noi a dover ricostruire il campo progressista. Da questa piazza parte una fase nuova. E non lo possiamo fare da soli. Lo faremo coi nostri alleati europei il prossimo congresso Pse sarà qui a Roma. E mandiamo da qui un abbraccio a Pedro Sanchez”. Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd.

“L’alternativa c’è e parte da noi. Noi continueremo a cercare convergenze con le altre forze di opposizioni perche sentiamo la responsabilità di costruire l’alternativa alle destra. Questa piazza è già più larga del Pd. Ringrazio le associazioni e le altre forze di opposizione che sono venute qui. Il Pd non ha alcuna ambizione di autisufficienza, sappiamo che senza Pd non si costruire l’alternativa alla destra ma siamo qui per confrontarci sui temi concreti”.