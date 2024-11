Pd: Schlein, ‘orgogliosi di risultati, è l’inizio di un nuovo ciclo’**

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – In questo lungo anno elettorale possiamo essere orgogliosi dei risultati. Siamo passati da 6 a 1 nelle regioni per il centrodestra, ora siamo 4 a 3 e in molte regioni siamo primo partito e questo si aggiunge alle vittorie alle amministrative, 6 capoluoghi su 6″. Così Elly Schlein in Direzione. “E’ una tendenza, un rinnovato clima di fiducia e speranza nel Pd, è l’inizio di un nuovo ciclo”.