Pd: Schlein, ‘per vincere contro destre serve unità’

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Per vincere contro le destre serve unità. Il Pd qui come nel resto d’Italia lavora per la massima unità possibile”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità di Cagliari. “Facciamo il massimo sforzo per non perdere per strada nessuno”.