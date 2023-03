Pd: Schlein, ‘più diritti, lotta a discriminazioni deve toglierci il sonno’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Dobbiamo essere al fianco degli italiani di nuova generazione, nessuno può togliere il diritto di sentirti a casa tua, perché è già casa tua”. Lo ha detto Elly Schlein, nel passaggio dedicato ai diritti del suo discorso all’Assemblea del Pd.

“Abbiamo bisogno di insistere per una legge contro l’odio e la discriminazione, è il minimo sindacale in Europa -ha spiegato la segretaria-. E’ sorprendente che dobbiamo stare ancora qui a lottare e discutere. Su queste discriminazione non dobbiamo dormire la notte”.

“Anziché prendersela con Peppa Pig, bisogna garantire i diritti ai figli delle coppie omogenitoriali, una società più giusta è la più sicura, perché non lascia indietro nessuno”, ha spiegato tra l’altro la segretaria.