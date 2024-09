Pd: Schlein presenta il suo libro, ‘un viaggio di ricucitura della sinistra’

4 Settembre 2024

Roma, 4 set (Adnkronos) – “In questi mesi ho attraversato il Paese da Sud a Nord, dalle 130 tappe per le europee al viaggio che stiamo facendo verso le aree interne, per capire come ricucire il Paese nelle sue fratture e diseguaglianze. Da questo viaggio è nato un dialogo con Susanna Turco che ripercorre anche il mio percorso di impegno di questi anni. È diventato un libro: ‘L’imprevista. Un’altra visione del futuro’, edito da Feltrinelli, che uscirà nelle librerie il prossimo 10 settembre”. Lo dice Elly Schlein in un post sui suoi profili social.

La segretaria dem, che presenterà il libro a Roma, a piazza Vittorio, martedì 10 settembre alle 19, spiega anche che ‘L’imprevista’ “nasce da un viaggio di ricucitura del Paese, delle sue ferite e disuguaglianze ma anche di ricucitura della sinistra, di quella casa che stiamo cercando insieme di ricostruire”.