Pd: Schlein, ‘questa è la piazza dell’orgoglio Pd ritrovato’

Novembre 11, 2023

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Questa è la piazza dell’orgoglio Pd ritrovato. Questa piazza è una promessa. Non facciamoci mai dire che l’alternativa non c’è, siamo noi, siamo qui ad aprirci agli altri. Non lasceremo a questa destra di smantellare questo Paese: l’Italia merita di più e noi meritiamo un futuro più giusto”. Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd.