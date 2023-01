Pd: Schlein, ‘ricongiungimento familiare? Con le persone, non solo con Art.1’

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Io ho parlato di ‘ricongiungimento familiare’ in maniera più ampia ed è quello che stiamo vedendo nelle iniziative in giro per l’Italia tra persone che hanno voglia di riscatto, delusi che tornano e chi arriva per la prima volta”. Così Elly Schlein all’Aria che Tira su La7.

“Questo è il ‘ricongiungimento familiare’ di cui parlo. Poi dentro a tutto questo sono anche felice di riabbracciare compagni di strada come Roberto Speranza. Quello che siamo stati fin qui non basta, c’è bisogno di fare una cosa ed è quello che vogliamo fare”.