Giugno 17, 2023

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Soprattutto con quelli che stanno peggio, quelli che non possono prendere la carta di credito e il portafogli per saltare le liste di attesa nella Sanità e andare dal privato, dobbiamo riprendere una connessione. La sinistra deve rappresentare quelli che hanno smesso di andare a votare, lì c’è una questione di classe, non ce lo nascondiamo, sono soprattutto le persone più povere”. Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento al seminario ‘Ritorno al futuro’ a Bologna.