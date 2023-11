Pd: Schlein ringrazia militanti diretti a Roma, ‘bellissima giornata di partecipazione’**

Novembre 11, 2023

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Grazie a chi, in queste ore, sta arrivando da tutte le parti d’Italia a Roma in piazza del Popolo per dar vita a una piazza per la giustizia sociale e per la pace, per un futuro più giusto. Grazie, davvero, per questa bellissima giornata di partecipazione”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.