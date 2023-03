Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Dobbiamo valorizzare le competenze, rinnovando il gruppo dirigente. Ma stiamo già cambiando, abbiamo tanti giovani e donne oggi entrate in questa Assemblea. Facciamolo con ambizione, non per vuoto nuovismo ma per creare nuovi ponti intergenerazionali”. Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea Pd.