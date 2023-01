Pd: Schlein, ‘ritrovare unità sinistra, spero ritorno D’Alema e Bersani’

Gennaio 16, 2023

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani “spero e credo” che entrerebbero nel Pd. Lo dice la candidata segretaria Elly Schlein ai microfoni di ‘Agorà’ su Raitre. “Abbiamo avuto anche percorsi non dissimili in questi anni -ha aggiunto- con Articolo 1, con Roberto Speranza, anche adesso si stanno interrogando su quale contributo portare a questo congresso. Ricordiamolo, è un congresso costituente, il Partito democratico con generosità ha deciso di aprire le porte, di mettersi in discussione e sono convinta che sia anche l’occasione di ritrovare unità, di una sinistra però rinnovata, nel gruppo dirigente e anche nella visione che propone, quindi tenendo insieme la questione ambientale e femminista”.