Pd: Schlein sabato in Abruzzo, prima tappa ‘tour’ su sanità**

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – Giorgia Meloni non ne ha fatto parola o quasi nella conferenza stampa fiume della scorsa settimana e invece Elly Schlein intende fare della sanità uno dei temi cardine della campagna verso le prossime regionali. Sabato in Abruzzo, prima tappa di un ‘tour’ dedicato alla sanità pubblica. La segretaria del Pd sarà nella regione per una serie di iniziative elettorali a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico, l’ex rettore su cui si è riunita una ampia coalizione di centrosinistra, e incontrerà anche operatori socio-sanitari abruzzesi per affrontare le problematiche del settore.

Un modo per dare seguito, anche fuori dal Palazzo, alla battaglia parlamentare sostenuta durante la manovra contro i tagli al sistema sanitario nazionale. Battaglia sulla quale le opposizioni si sono trovate unite in una serie di emendamenti comuni, tutti bocciati dalla maggioranza, e che il Pd intende portare avanti mettendola al centro della campagna per le prossime elezioni regionali.