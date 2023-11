Pd: Schlein, ‘sabato in piazza per dimostrare che alternativa c’è’**

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Io penso che oggi ci sia una forte necessità non solo nostra ma di tutte quelle persone che vedono gli effetti sbagliati sul Paese delle politiche del governo di Giorgia Meloni e dimostrare anche scendo in piazza che un’alternativa c’è. E’ una piazza per la giustizia sociale e per la pace, contro i tagli alla sanità pubblica che sta facendo il governo”. Così Elly Schlein in un’intervista a Fanpage.

“In questi anni si è un po’ smarrita forse un’identità ma l’impoegno che siamo presi alle primarie è ricostruire una identità chiara di questo partito e ricostruire un rapporto fiducia con le persone che ci votano e anche quelle che ci hanno smesso di votarci e l’invito a venire in piazza è rivolto innanzitutto a loro. Il Pd assume la forma non di chi lo guida, ma di chi lo abita”.