Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Sarà difficile fermarmi, non mi sono mai fermata in questi anni, continuerò a girare palmo a palmo questo paese”. Così la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. A chi le chiede se si sposterà definitivamente a Roma o farà spola tra Roma e Bologna, “farò avanti indietro, farò anche la pendolare”, risponde con un sorriso.