Pd: Schlein, ‘sempre più in giro a tessere reti internazionali, sfide travalicano i confini’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set (Adnkronos) – “Vogliamo tenere i fili sempre più tesi anche in vista del percorso per il programma delle elezioni europee del Pd”. Lo ha detto Elly Schlen, a Parigi per un incontro al Circolo dem della capitale francese. In agenda Schlein ha anche un incontro con la sindaca parigina Anne Hidalgo e con il segretario del Partito socialista francese Olivier Faure.

“Il Pd sta tessendo, rinvigorendo, la rete con le altre forze socialiste, democratiche e progressiste perchè pensiamo che siano tante le sfide comuni. Abbiamo bisogno di una dimensione che travalica i confini nazionali, per questo ci vedrete in giro a tessere reti con partner internazionali”, ha spiegato la segretaria dem.