Pd: Schlein, ‘serve salario minimo e congedo paritario’

Novembre 11, 2023

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Serve il salario minimo in questo Paese. Abbiamo raccolto più di cinquecentomila firme, il governo ha scelto di ampliare il lavoro precario e i voucher”. Così Elly Schlein alla manifestazione del Pd. “Chiediamo di approvare una misura che davvero sosterrebbe l’occupazione femminile: il congedo veramente paritario. Il governo ha cancellato anche i passi avanti sulla trasparenza degli algoritmi. Il lavoro precario è anche il lavoro meno sicuro e non vogliamo una Italia in cui si continui a morire di stage e lavoro precario”.