Pd: Schlein, ‘si apre un tempo nuovo, l’onda nera si può fermare’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Si apre un tempo nuovo per l’Europa, fatto di speranza e di concretezza. Perché alimentare le paure non è mai una buona scelta. L’onda nera viene fermata, e ne abbiamo le prove, quando la politica punta a risolvere i problemi delle persone. È valso a Madrid, varrà in futuro a Bruxelles e così a Roma”. Lo dice a ‘Repubblica’ Elly Schlein, a proposito del risultato elettorale in Spagna.

“Viene sancita la sconfitta dei nazionalisti, che perdono quasi la metà dei parlamentari. Tramonta così il progetto dei popolari di dar vita a un governo con la destra estrema”, dice la segretaria del Pd sottolineando che Sanchez “si è occupato dei diritti e delle esigenze dei cittadini: si è impegnato per il salario minimo dei lavoratori, ha limitato il ricorso ai contratti a termine, ha affrontato con serietà l’emergenza climatica, ha combattuto l’inflazione e il caro energia, sia per le imprese che per le fasce più povere”.

Schlein, tra le altre cose, parla di salario minimo: “Abbiamo chiesto alla maggioranza di ritirare l’emendamento soppressivo della nostra proposta, sarà quello il segnale concreto. Rinviare non ha senso: abbiamo discusso in commissione Lavoro per quattro mesi, con tutte le audizioni e gli approfondimenti necessari. Sono pronti davvero al dialogo? Lo dimostrino”. E poi del Dl alluvioni, che si vota alla Camera: “Non possiamo votare certo a favore. Ci asterremo perché comunque prevede aiuti ma del tutto insufficienti, continueremo a insistere”.