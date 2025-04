Pd: Schlein si commuove ricordando fratelli Cervi, ‘in gioco democrazia e stato diritto’

4 Aprile 2025

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Elly Schlein si è commossa durante l’intervento al Museo Cervi a Gattatico ricordando proprio la strage della fratelli Cervi. “Il 28 dicembre del 1943, mia mamma -dice la segretaria del Pd- aveva già un anno e mezzo. E’ così vicina quella storia che ci sembra distante e per questo mi commuovo a pensare al coraggio dei fratelli Cervi. Mi commuovo per la rabbia di non potere guardare negli occhi mia madre e dirle che quella cose non accadranno più. Noi abbiamo davanti sfide nuove, che non sono le stesse, ma non vanno sottovalutate. Quello che è in gioco oggi è la democrazia e i principi dello stato di diritto. E chi la sta picconando, lo fa attraverso l’uso di strumento democratici. Mettiamoci a lavoro, sono convinta che vinceremo questa sfida”.