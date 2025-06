Pd: Schlein si tinge ciocca rossa per scommessa, ‘un po’ alla Mirko dei Beehive’

3 Giugno 2025

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “E’ un bel rosso, sembra un po’ Mirko dei Beehive di Kiss Me Licia”. Lo dice Elly Schlein che a Un Giorno da Pecora si è fatta tingere una ciocca di rosso per rispettare la scommessa, fatta ormai più di due anni, di tingersi di rosso se avesse vinto le primarie del Pd. Pentita di aver corso per la segretaria Pd? “No, ancora no. E’ un lavoro molto bello che mi sono scelto e non mi lamenterei mai. Certo è un lavoro energivoro, richiede tanta energia”.