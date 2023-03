Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Nell’astensionismo si nasconde chi non ce la fa, le fasce di reddito più basse, è la crisi della democrazia. Per noi la risposta è chiara, siamo al fianco di quell’Italia che fatica, siamo qui per loro”. Lo ha detto Elly Schlein all’Assemblea Pd.