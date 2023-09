Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Il 2% del Pil per le spese militari? Le priorità per me nel Paese sono altre”. Così Elly Schlein a Otto e mezzo su La7 ribadendo di condividere la decisione del cancelliere tedesco Scholz di dilazionare quella spesa. “L’Italia non ha preso questo impegno, ha preso impegni che vanno al 2027”.