Aprile 7, 2023

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Una squadra solida, costruita su rinnovamento, apertura, competenze specifiche che abbiamo al nostro interno e guardando all’esterno”. Lo ha spiegato Elly Schlein annunciando la nuova segreria del Pd.

“Faremo altre scelte per costruire il quadro dell’unico partito non personale e per valorizzare le competenze interne”, ha chiarito tra l’altro la segretaria dem.